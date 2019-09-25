Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak

Suriye devlet televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Birlemiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Şam’a gelmesi ile konunun tüm detaylarının ele alınacağını belirten Muallim, Şam yönetiminin dışarıdan bir müdahaleyi hissetmesi halinde çalışmaları askıya alacağını söyledi. E

Muallim, "Komite çalışmalarında dış güçlerin elini hissettiğimizde bunu kınayacak ve istişareleri askıya alacağız. Komite faaliyetlerine herhangi bir müdahale olmadan, çalışma ilkelerine aykırı olmayan bir çerçevede anlaşmaya varılmasını umuyoruz" dedi.