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16:01 25 Eylül 2019
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    Ruhani, İsrail'i 'IŞİD'e destek vermekle' suçladı

    © AFP 2019 / LUDOVIC MARIN
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail’i IŞİD’e destek vermekle suçladı, bölgeye barışı getiren ülkeninse İran olduğunu söyledi.

    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
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    Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri için ABD’nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail’in eylemlerini ‘terörizm’ olarak nitelendirdi.

    Fox News’tan Chris Wallace’a konuşan Ruhani, İsrail’in IŞİD’e silah desteği sağladığını ve yaralı militanları tedavi ettiğini öne sürdü.

    ‘KANIT GÖRMEK İSTER MİSİNİZ?’

    “Yaralı IŞİD savaşçılarını tedavi eden ve silahları onlar için ulaşılabilir kılan ülke İsrail’dir” diyen Hasan Ruhani, bu iddiasının Wallace tarafından sorgulanması üzerine ise, “Elbette, kuşkusuz, sizin şüpheniz mi var? Kanıt görmek ister misiniz?” ifadelerini kullandı.

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    Ruhani, şöyle devam etti; “İsrail hastanelerini ziyaret etmeli ve yaralı IŞİD savaşçılarını, onlara nasıl bakıldığını görmelisiniz. IŞİD savaşçılarından ele geçirilen silahları görmeli ve bunların İsrail yapımı olduğunu anlamalısınız.”

    ‘ABD HALKI BİLSEYDİ, SESSİZ KALAMAZDI’

    ABD basınının gerçekleri kamuoyundan gizlediğini ya da sadece belli kanallardan tek bir bakış açısını yansıtan haberleri sunduğunu belirten Ruhani, “Dürüst olmak gerekirse işte bu nedenle Amerikan halkı bölgemizdeki gerçekliğin farkında değil” dedi.

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    © Fotoğraf : Wikimedia/U.S. Government Archives
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    Washington’ı Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğünde yürütülen savaşa ekonomik destek vermekle de suçlayan Ruhani, “Eğer Amerikan halkı, kendi paraları ve silahlarıyla her gün bu kadar çok Yemenlinin suçsuz bir şekilde öldürüldüğünü bilseydi, sessiz kalamazlardı” ifadelerini kullandı.

    İran ve İsrail arasındaki tansiyon, son haftalarda İsrail’in Suriye’de düzenlediği hava saldırıları nedeniyle yükseldi. İran’ı bölge için tehdit olarak gören İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl Tahran ile olan nükleer anlaşmadan çekilmesini de sevinçle karşılamıştı.

    İran ve ABD arasındaki gerilim ise, Washington’ın İran’ı Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıdan sorumlu tutmasıyla artmıştı.

    Etiketler:
    Yemen, Terör, Hasan Ruhani, IŞİD, ABD, İsrail, İran
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