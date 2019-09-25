Ruhani, İsrail'i 'IŞİD'e destek vermekle' suçladı

Fox News’tan Chris Wallace’a konuşan Ruhani, İsrail’in IŞİD’e silah desteği sağladığını ve yaralı militanları tedavi ettiğini öne sürdü.
‘KANIT GÖRMEK İSTER MİSİNİZ?’
“Yaralı IŞİD savaşçılarını tedavi eden ve silahları onlar için ulaşılabilir kılan ülke İsrail’dir” diyen Hasan Ruhani, bu iddiasının Wallace tarafından sorgulanması üzerine ise, “Elbette, kuşkusuz, sizin şüpheniz mi var? Kanıt görmek ister misiniz?” ifadelerini kullandı.
‘ABD HALKI BİLSEYDİ, SESSİZ KALAMAZDI’
ABD basınının gerçekleri kamuoyundan gizlediğini ya da sadece belli kanallardan tek bir bakış açısını yansıtan haberleri sunduğunu belirten Ruhani, “Dürüst olmak gerekirse işte bu nedenle Amerikan halkı bölgemizdeki gerçekliğin farkında değil” dedi.
İran ve İsrail arasındaki tansiyon, son haftalarda İsrail’in Suriye’de düzenlediği hava saldırıları nedeniyle yükseldi. İran’ı bölge için tehdit olarak gören İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl Tahran ile olan nükleer anlaşmadan çekilmesini de sevinçle karşılamıştı.
İran ve ABD arasındaki gerilim ise, Washington’ın İran’ı Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıdan sorumlu tutmasıyla artmıştı.
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