Suriye: Tüm yabancı askerler topraklarımızdan çekilsin

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Şam’ın tüm yabancı askeri birliklerin topraklarından çekilmesini talep ettiğini ve karşı önlem alma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Şam’ın tüm yabancı askeri birliklerin topraklarından çekilmesini talep ettiğini ve karşı önlem alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Muallim, “ABD ve Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki yasadışı askeri varlıklarını sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyinde sözde güvenlik bölgesini müzakere etmek ve kurmak gibi bir küstahlık gösteriyorlar. Bu uluslararası hukukun ve BM yönetmeliğin ihlalidir” diye konuştu.

Suriye’deki tüm yabancı askeri birliklerin ülke topraklarından çekilmesini talep eden Muallim, “Aksi halde uluslararası hukuka uygun olarak her türlü karşı önlem alma hakkına sahibiz” ifadelerini kullandı.