Zarif: Bölgedeki gerginlik ancak Yemen savaşının sona ermesiyle bitebilir

Bölgedeki artan gerginliğin ancak Yemen savaşının sona erdirilmesi ile mümkün olduğunu söyleyen Zarif, gerginliğin azaltılması için birçok yerden kendisine mesaj gönderildiğini belirterek, "Fiili durumda tek bir şey gerginliği azaltabilir. O da Yemen savaşına son vermeleridir" ifadelerini kullandı.
Yemen'de binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, 2.3 milyon insanın hastalığa yakalandığını ve 20 milyon Yemenlinin açlıkla mücadele ettiğini söyleyen Zarif, "Bu savaşa bir an önce son verin. En iyi çözüm yolu budur. Suudi Arabistan’ın da bu hakikati en kısa zamanda anlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.
New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bir çok önemli görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Zarif, ABD Kongre üyelerinden bazıları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "New York ziyaretim bu kez kısaydı ve Kongre üyeleri benimle telefon üzerinden görüştüler" şeklinde konuştu.
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