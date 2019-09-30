Suudi Veliaht Prensi Selman: Kadın aktivistleri bırakmak benim vereceğim karar değil, yargı bağımsızlığı var

Suudi Arabistan'ın fiili kralı konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS), Cidde kentinde ağırladığı CBSNews kanalından Norah O'Donnell'a verdiği röportajda, insan ve kadın haklarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu.

CBSNews web sitesinde röportajın dökümü yayımlanırken Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) şöyle bir portresi çizildi:

"Çelişki adamı. Kendisini genç, ilerlemeci, kadınların işyerlerinde ve meşhur şekilde direksiyonun arkasında olmasının destekçisi olarak sunuyor. Ama aynı zamanda Yemen'de kanlı bir savaş yürütüyor, sivillerle çocukları hedef almak ve açlığı silah olarak kullanmakla suçlanıyor. Siyasi muhalifleri hapse attı ve CIA'e göre kendisinin önde gelen tenkitçilerinden olan Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın canice öldürülmesinin gerisinde o var."

CBSNEWS: KONUŞACAK KADIN BULAMADIK © REUTERS / ADNAN ABIDI Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: Kaşıkçı cinayeti benim sorumluluğum altında yaşandı, tüm sorumluluğu alıyorum

'Suudi Arabistan'da toplumsal değişimin yavaş gerçekleştiğini, MbS'nin iktidara gelmesinin üzerinden iki yıldan uzun zaman geçerken kadınların hala yüzlerini kapadığını' aktaran CBSNews, 'Cidde'de kameranın karşısına geçip kendileriyle konuşacak kadın bulmakta zorlandıklarını' belirtti. 'Kraliyet kararnamesiyle kadınlara araç kullanma hakkının verildiğini, kadınların erkek akrabalarının izni olmadan seyahat etmesini engelleyen erkek vesayeti yasalarının gevşetildiğini, ama bu haklar için mücadele eden kadınlardan bazılarının bu süreçte özgürlüklerini kaybettiğini' kaydetti.

'YASALARA DEĞİŞENE DEK SAYGI GÖSTERMEK LAZIM'

Bu konuda Norah O'Donnell ile MbS arasında şöyle bir soru-cevap seansı gerçekleşti:

- Yaklaşık 12 kadın aktivist bir yıldan uzun süredir gözaltında. Neden hapse atıldılar?

Suudi Arabistan yasalarla yönetilen bir ülkedir. Bu yasalardan bazılarıyla kişisel olarak hemfikir değilim, ama yasa olarak varoldukları müddetçe, reformdan geçirilene dek saygı göstermek gerekir.

- (Araç kullanma hakkı için mücadele etmiş en önde gelen kadın aktivistlerden olan ve bir yıldan uzun süredir hapiste tutulan Loujain el Hathloul) Serbest bırakma zamanı gelmedi mi?

Bu benim vereceğim karar değil, başsavcılığın vereceği karar, başsavcılık bağımsız karar verir.

'İŞKENCE GÖRDÜĞÜ DOĞRUYSA, İĞRENÇ BİR ŞEY' © AA / Kaşıkçı'nın nişanlısı: Prens Selman'ın sözleri siyasi bir manevra

- Ailesi hapishanede işkence gördüğünü söylüyor. Bu doğru mu?

Eğer doğruysa çok iğrenç. İslam işkenceyi yasaklar. Suudi yasaları işkenceyi yasaklar. İnsan vicdanı işkenceyi yasaklar. Bu meseleyi şahsen takip edeceğim.

- Şahsen mi peşini bırakmayacaksınız?

Şüpheniz olmasın.

'BU ALGI BANA ACI VERİYOR'

- Kamuoyu önünde Suudi Arabistan'ı değiştirme, ekonomiyi dönüştürme, ılımlı İslam'ı gündeme alma, kadınlara daha fazla hak tanıma sözü vermiştiniz. Ama Suudi Arabistan'da değişmesi gerekenler için seslerini çıkaran kadınlar demir yumruk indirilip hapse atılıyor. Sizin kadın haklarını, insan haklarını desteklemediğinize dair bir algı var ve bunlar da hapse atılmış kadınlardan somut örnekler.

Bu algı bana acı veriyor. Bazılarının resme çok dar bir açıdan bakması bana acı veriyor. Umarım herkes Suudi Arabistan'a gelip gerçekliği görür, Suudi kadınlar ve vatandaşlarla tanışır ve kendileri yargıya varır.

'PEYGAMBERLER BİLE HATA YAPAR'

- Ne dersler çıkardınız? Yaptığınız hatalar var mı?

Peygamberler bile hata yapar, biz insanlardan hata yapmamamız nasıl beklenir? Önemli olan, hatalarımızdan ders çıkarmamız ve bunları tekrarlamamamız.