Suudi Arabistan, ilk defa ABD'deki Yahudilerin yeni yılını kutladı

Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisi Prenses Rima Bint Bender, Suudi Arabistan tarihinde bir ilke imza attı.

NBC News’in akatrdığı habere göre Yahudilerin yeni yılı için kutlama kartı gönderen Washington Büyükelçiliği, “Roş Aşana vesilesiyle, Majesteleri Büyükelçi Rima Bint Bender el Suud, mutlu ve güzel yeni bir yıl dileklerini gönderiyor” yazdı.

This is a first: The Saudi Embassy in Washington, under new Ambassador Reema bint Bandar, sent out Rosh Hashana greetings to American Jews pic.twitter.com/HAKuwSYYFL — Josh Lederman (@JoshNBCNews) October 1, 2019

​Kartın altında Yahudilerin yeni yılı kutlamalarında yenilen bal, elma ve nar gibi meyvelerle süslendi.

Haberde kartın hangi şekilde ve kime gönderildiği belirtilmedi.

İsrail geçen hafta, Suudi Arabistan’ı Ulusal Günü’ünü kutlamıştı. Suudi Arabistan’ın bu ‘jesti’ bir hafta sonrasına denk gelmesi dikkat çekti

İsrail Dışişleri Bakanlığı, düzenli olarak diplomatik ilişkisi olan ülkelerin ulusal günlerini kutluyor.