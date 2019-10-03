Irak'taki ABD'li askeri yetkiliden hükümet karşıtı protestolar için 'tansiyonu düşürme' çağırısı: Şiddete yer yok

IRAK'TAKİ EYLEMLER
Irak'ta iki gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi yaşamını yitirdi.
"Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 112 kişi yaralandı.
Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesilmişti.
Hükümet Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya mecralarına erişimi durdurmuştu.
Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirmişti.
Güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığı aktarılmıştı.
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