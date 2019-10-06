Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik yapılması planlanan harekata ilişkin destek mesajları paylaştı.
Perinçek’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:
* Vatan Partisi olarak, Vatan Savaşına karşı her tür bozgunculuğun ve kirli propagandanın kararlı olarak karşısındayız. Bütün milletimizi bozgunculuğa karşı uyanık olmaya ve kararlı duruşa çağırıyoruz.
* Barış Pınarı Harekâtı'nın en az kayıpla, en düşük maliyetle, en hızlı sonuca ulaşması için, Batı Asya’daki dostlarımız Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya ile işbirliği yapılarak yürütülmesi, hiç kuşkusuz millî hedeflerimize ulaşmanın ve devlet aklının gereğidir.
* Vatan Partisi olarak Batı Asya ve Asya devletleri başta olmak üzere bütün dünya ülkelerini, Türkiye’nin emperyalizme karşı bütün insanlık için büyük fedakârlıklarla yürüttüğü bu mücadeleyi desteklemeye çağırıyoruz.
* Türkiyemizin toprak bütünlüğü ve güvenliği için yapılacak olan Barış Pınarı Harekâtı'nda Vatan Partisi olarak, bugüne kadar olduğu gibi üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirme kararındayız. Kahraman Ordumuzun bahtı açık, kılıcı keskin olsun!
Türkiyemizin toprak bütünlüğü ve güvenliği için yapılacak olan Barış Pınarı Harekâtı'nda Vatan Partisi olarak, bugüne kadar olduğu gibi üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirme kararındayız. Kahraman Ordumuzun bahtı açık, kılıcı keskin olsun!#BarısPınarıHarekatı— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) October 6, 2019
Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı 'barış pınarları' ifadesi, operasyonun adı olarak yorumlanmış, sosyal medyada da 'Barış Pınarı Harekatı' etiketiyle çok sayıda paylaşım yapılmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)