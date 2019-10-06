Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Vatan Partisi lideri Perinçek, "Barış Pınarı Harekâtı'nın en az kayıpla, en düşük maliyetle, en hızlı sonuca ulaşması için, Batı Asya’daki dostlarımız Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya ile işbirliği yapılarak yürütülmesi, hiç kuşkusuz millî hedeflerimize ulaşmanın ve devlet aklının gereğidir" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik yapılması planlanan harekata ilişkin destek mesajları paylaştı.

Perinçek’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

* Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından Fırat’ın Doğusuna askerî harekâtın başlamak üzere olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Türk milleti ve Vatan Partisi olarak, her cephede üstün yetenekli komutanlarımızla ve Mehmetçiğimizle omuz omuzayız.

* Vatan Partisi olarak, Vatan Savaşına karşı her tür bozgunculuğun ve kirli propagandanın kararlı olarak karşısındayız. Bütün milletimizi bozgunculuğa karşı uyanık olmaya ve kararlı duruşa çağırıyoruz.

* Barış Pınarı Harekâtı'nın en az kayıpla, en düşük maliyetle, en hızlı sonuca ulaşması için, Batı Asya’daki dostlarımız Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya ile işbirliği yapılarak yürütülmesi, hiç kuşkusuz millî hedeflerimize ulaşmanın ve devlet aklının gereğidir.

* Türkiyemizin Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda her zaman vurguladığı güvencelere gösterdiği bağlılık, bölge ve dünya ölçeğindeki ittifak birikimimizi güçlendirecek ve kesin zafere katkıda bulunacaktır.

* Vatan Partisi olarak Batı Asya ve Asya devletleri başta olmak üzere bütün dünya ülkelerini, Türkiye’nin emperyalizme karşı bütün insanlık için büyük fedakârlıklarla yürüttüğü bu mücadeleyi desteklemeye çağırıyoruz.

* Türkiyemizin toprak bütünlüğü ve güvenliği için yapılacak olan Barış Pınarı Harekâtı'nda Vatan Partisi olarak, bugüne kadar olduğu gibi üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirme kararındayız. Kahraman Ordumuzun bahtı açık, kılıcı keskin olsun!

Türkiyemizin toprak bütünlüğü ve güvenliği için yapılacak olan Barış Pınarı Harekâtı'nda Vatan Partisi olarak, bugüne kadar olduğu gibi üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirme kararındayız. Kahraman Ordumuzun bahtı açık, kılıcı keskin olsun!#BarısPınarıHarekatı — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) October 6, 2019

​Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı 'barış pınarları' ifadesi, operasyonun adı olarak yorumlanmış, sosyal medyada da 'Barış Pınarı Harekatı' etiketiyle çok sayıda paylaşım yapılmıştı.