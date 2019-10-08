En az 110 kişinin öldüğü protestolarla sarsılan Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi

Irak'ın büyük bölümünde hükümet karşıtı gösterilerin durulmasının ardından dün akşam saatlerinde verilen internet erişimi tekrar kesildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hariç ülkenin genelinde internet kesintisi yaşanıyor.

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler nedeniyle hükümet, başkent Bağdat ve ülkenin güneyinde internet erişimini durdurmuştu.

Irak'ta başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin güney illerinde bir haftadan fazladır devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinden en az 110 kişi hayatını kaybederken 6 binden fazla kişi de yaralandı.