Barzani’den Trump’a yanıt: Kürtlerin kanı silah ve paradan çok daha değerli

Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik mesajında, “Kürtlerin kanı silah ve paradan çok daha değerlidir” dedi.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesud Barzani, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kürtler bizimle birlikte savaştı, ama bunu yapmaları için onlara muazzam para ödendi, donanım verildi” açıklamasına yanıt verdi.

Trump’a hitaben Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Barzani, “Sayın Başkan Trump. Lütfen bilin ki Kürt halkı her zaman meşru haklarının peşinden gitmiştir. Peşmerge, IŞİD’i mağlup etti ve Kürtler terörle mücadelede koalisyonun önemli bir parçası oldu. Kürtlerin kanı silah ve paradan çok daha değerlidir. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Dear President Trump, please know that the people of Kurdistan have always pursued their just rights. The Peshmerga have defeated ISIS and are an effective part of the coalition against terror. The blood of the Kurds is far more valuable than money and weapons. Thank you. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) October 9, 2019

​Barzani, dün yaptığı açıklamada da, “Batı Kürdistan'daki son gelişmelerden çok endişeliyiz. Birkaç kanalla iletişim halindeyiz ve Rojava halkının başka felaketlere maruz kalmamasını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" demişti.