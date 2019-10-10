BMGK'da 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ortak açıklama konusunda mutabakat sağlanmadı

BM Güvenlik Konseyi üyeleri, bugünkü kapalı toplantıda, Türkiye’nin askeri operasyon yaptığı Suriye’nin kuzeyindeki durumla ilgili ortak açıklama konusunda mutabakat sağlayamadı.

Associated Press'in (AP) aktardığına göre, taraflar arasında görüş ayrılığı o denli büyüktü ki, ortak açıklamanın kabul edilmesi imkansız hale geldi.

Bazı Avrupa ülkelerinin BM daimi temsilcileri, görüşmenin ardından kendi ortak açıklamasını yayınlayarak Türkiye’yi operasyona son vermeye çağırdı.

ABD daha yumuşak duruş sergileyerek sadece Türkiye’nin bu adımını desteklemediklerini söylemekle yetindi.

'IŞİD MİLİTANLARINDAN ARTIK TÜRKİYE SORUMLU'

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD'nin Türkiye'nin operasyon kararını 'hiçbir şekilde' desteklemediğini söyledi.

Suriye'de Hıristiyanlar da dahil azınlık gruplar ve Kürt nüfusunun korunmasından ve insani kriz yaşanmamasından Türkiye'nin sorumlu olduğunu belirten Craft, "Bütün IŞİD savaşçılarının tutuldukları hapishaneden kaçmamasından ve hiçbir şekilde yeniden yapılanmamasından şimdi Türkiye sorumlu" dedi.

Craft, sivillerin korunmamasının ve IŞİD'in tekrar ortaya çıkmasının ise sonuçları olacağını söyledi.

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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonu sırasında tüm tarafların itidal sergilemesi gerektiğini belirtti.

Toplantıdan sonra basın toplantısında konuşan Nebenzya, "Bu operasyon sırasında, tüm taraflar maksimum itidal sergilemeli" dedi.

Türkiye’nin askeri operasyonun, ABD öncülüğündeki 'uluslararası koalisyonun bazı partnerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda uyguladığı demografik mühendisliğin sonucu' olduğunu kaydeden Rus diplomat, "Uzun zaman boyunca onları bu konuda deneyler yapmama, geleneksel olarak orada yaşayan Arap aşiretleri Kürt olarak göstermeme yönünde uyardık" diye konuştu.

Ayrıca 'Kürtleri, Suriye hükümetiyle doğrudan diyaloğa katılmaya' defalarca çağırdıklarını hatırlatan Nebenzya, "Ancak bildiğiniz gibi onlar başka hamileri tercih etti. Şimdi neler olduğunu görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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AB üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya ise toplantı sonrası ortak açıklama yaptı.

Türkiye'nin askeri operasyonundan "derin endişe" duyulduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'ye tek taraflı operasyonunu durdurması çağrısı yapıldı.

Açıklamada Türkiye'nin mültecilerin geri dönüşü için teklif ettiği güvenli bölge planının ise 'BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin belirlediği uluslararası kriterleri karşılamayabileceği' kaydedildi.