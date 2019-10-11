Barış Pınarı Harekatı 3. gününde: Gazetecilerin bulunduğu restorana ateş açıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu unsurlarınca desteklenen Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın SMO kaynaklarından aktardığı habere göre, Tel Abyad'ın doğusunda Dedat köyündeki YPG'liler SMO unsurlarının bölgeye yaklaşması üzerine askeri muhaliflerin kılığına girdi.

Kendilerini SMO üyesi gibi gösterip çok sayıda sivili alıkoyan YPG/PKK'lılar köyde bu şekilde gizlendi.

4 SMO MİLİTANI HAYATINI KAYBETTİ

TSK ile ortak hareket eden SMO unsurlarının köye girmesiyle bölge halkının bir kısmı YPG/PKK'nın bölgeden çekildiğini aktardı. Bunun üzerine, köyde gizlenen YPG/PKK'lılar, arama-tarama çalışması yapan SMO savaşçılarını pusuya düşürdü.

Çatışmalar sonucu 4 SMO militanı hayatını kaybetti, 3 SMO üyesi yaralandı.

RESTORANA ATEŞ AÇILDI

Nusaybin - Kamışlı sınırında yaşanan çatışma sırasında gazetecilerin bulunduğu restorana ateş açıldı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Beril Solmuş, "Çok şükür hepimiz iyiyiz. Ahmet yaralandı" bilgisini verdi. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Mücahit Yolcu da yaralı sayısını 2 olarak bildirdi ve ateşin, Kamışlı'da bulunan bir keskin nişancı tarafından ateş açıldığını ileri sürdü.

Nusaybin - Kamışlı sınırında yaşanan çatışma sırasında gazetecilerin bulunduğu restorana ateş açıldı: 'Çok şükür hepimiz iyiyiz, Ahmet yaralandı'https://t.co/d7dao02hCb pic.twitter.com/OjDXqvWo6m — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 11, 2019

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