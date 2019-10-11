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19:54 11 Ekim 2019
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    İran devletine bağlı Ulusal Tanker Şirketi'ne (NITC) ait tanker

    Suudi Arabistan açıklarında patlamalar meydana gelen İran tankerine, 'roket saldırısı düzenlendi'

    © Fotoğraf : Twitter
    Ortadoğu
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    İlkin İran medyası, Kızıldeniz'de Suudi kenti Cidde'nin 96 km açığında seyreden İran tankerinde iki patlama meydana geldiğini duyurdu. Ardından İran Dışişleri, bunun bir saldırı olduğunu açıkladı. Ulusal Tanker Şirketi, roket saldırısının sözkonusu olduğunu söylerken Suudi Arabistan'ı suçladı, ama daha sonra suçlamayı geri çekti.

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Sabiti isimli petrol tankerine saldırı düzenlendiğini açıklarken bunu 'tehlikeli maceracılık' diye niteledi.  

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, tankerin ait olduğu Ulusal Tanker Şirketi'nin (NITC) yaptığı incelemelere göre Sabiti'nin Kızıldeniz'in doğusundaki geçiş koridoru yakınlarındaki bir yerden iki kez hedef alındığını duyurdu.

    Saldırıların yakından yapıldığını kaydederek Suudi Arabistan tarafına işaret eden Musevi, şirketin incelemelerine göre yarım saat arayla iki füzenin isabet ettirildiğini kaydetti.

    Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığını aktaran Musevi, geçen aylarda bölgede İran tankerlerine yapılmış bazı tahrip edici eylemlerin de incelendiğini, çıkacak sonuçların ve saldırının arkasında kimler olduğunun ilan edileceğini sözlerine ekledi. 

    An oil tanker is seen off the port of Bandar Abbas, southern Iran (File)
    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    Suudi Arabistan açıklarındaki İran tankerinde patlama: Terör saldırısı iddiası

    Tankerin hasar gören iki ana deposundan petrol sızıntısıyla ilgili çevre kirliliği uyarısını ihmal etmeyen İranlı sözcü,  "Bölgede olaydan kaynaklanan şiddetli çevre kirliliğinin tüm sorumluluğu, bu tehlikeli eylemin arkasındaki unsurlara aittir" dedi. 

    İran devletine bağlı NITC, ilkin füzelerin Suudi Arabistan'dan atıldığına dair açıklama yapıp ardından açıklamayı geri çekmişti.

    Geçen aylarda Basra Körfezi'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında tankerlere düzenlenen saldırılardan İran'ı sorumlu tutan ABD yönetimi, eylülde Suudi petrol devi Aramco'nun tesislerine düzenlenen saldırılarla ilgili de aynı ithamlarda bulunup bölgeye ve Suud'a askeri güç yığmaya koyulmuştu. 

    Etiketler:
    Abbas Musevi, roket, petrol tankeri, Cidde, Suudi Arabistan, İran
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