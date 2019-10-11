'Türkiye, Suriye'de Amerikan özel kuvvetlerini yanlışlıkla vurdu' iddiası

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Demokratik Suriye Güçleri (DSG) hedeflerine yönelik olarak düzenlediği top atışlarında yanlışlıkla Amerikan özel kuvvetlerini vurduğu iddia edildi.

Newsweek, bir Iraklı Kürt istihbarat yetkilisi ve üst düzey bir Pentagon yetkilisine atıfta bulunarak, Kobani kentinin Meştenur tepesinde DSG'lilerle birlikte bulunan ABD özel kuvvetlerinin top atışlarının hedefi olduğunu öne sürdü.

CNN'in Pentagon muhabiri ise, top mermisinin ABD özel kuvvetleri üssüne yakın bir noktaya düştüğünü söyleyerek, henüz yaralı bilgisinin gelmediğini belirtti.

.@barbarastarrcnn reports: Turkish artillery landed close to a US Special Ops base in Syria; no injuries reported as of now — Jake Tapper (@jaketapper) October 11, 2019

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