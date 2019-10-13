ABD askerleri Ayn İsa'dan çekildi

ABD askerleri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Tel Abyad'ın güneyinde yer alan ve Rakka yakınlarındaki Ayn İssa kasabasından geçici süreliğine çekildi. ABD askerlerinin çatışmalardan dolayı zarar görmemek için Rakka'daki üslerine gittikleri belirtildi.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD Askerleri Ayn İssa bölgesinde Türk ordusu ile YPG arasında yaşanan çatışmalardan etkilenmemek için çekildi.

TSK ve Suriye Milli Ordusu bugün öğlen saatlerinde Ayn İssa bölgesinde YPG'ye karşı operasyon yapmıştı. Bölgedeki YPG mevzileri de TSK tarafından karadan ve havadan bombalanmıştı. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine ABD askerleri geçici süreliğine Ayn İssa'dan çekilip Rakka'ya giderek üslerinde konuşlandı.

Rakka ile Tel Abyad arasında olması nedeniyle büyük bir stratejik öneme sahip olan Ayn İssa kasabasında ABD ile Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Ortak Komuta merkezi bulunuyordu.