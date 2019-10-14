Suriye Milli Ordusu, Menbiç'e operasyon başlattığını duyurdu

Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı bugün altıncı gününe girerken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO/ eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) Menbiç'e yönelik operasyon başlattığını duyurdu.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) mevzilerinin obüs toplarıyla vurulmaya başlandığı bildirildi.

Sputnik muhabirinin bölgedeki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre operasyonu başlattığını yazılı bir açıklamayla duyuran SMO, Menbiç'e kuzeyden ilerlerken, Cerablus ve El Bab bölgesinden de kente doğru harekete geçti.

Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken, SMO bölgeye yoğun bir askeri sevkıyat yapıyor.