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20:14 15 Ekim 2019
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    Putin BAE’de: Enerji, uzay ve turizm konuları ele alındı

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    Ortadoğu
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    Rusya lideri Vladimir Putin, 12 yıl aradan sonra ziyaret ettiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el Nehyan ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin başlıca gündem konularını uluslararası arenada etkileşim, enerji, uzay ve turizm alanında işbirliği şeklinde sıraladı.

    Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin, Abu Dabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutan Yardımcısı Prens Muhammed bin Zayid el Nehyan ile bir araya geldi.

    © Sputnik / Сергей Гунеев
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    Rusya ve BAE arasındaki ilişkilerin dostane ve yapıcı bir minvalde ilerlediğini kaydeden Putin, şöyle konuştu: “Kültür-ekonomi ve insani alandaki bağlantılar genişletiliyor, başta Suriye, Libya, Yemen ve Basra Körfezi’ndeki durum olmak üzere küresel ve bölgesel gündem konuları ile ilgili sıkı bir koordinasyon yapılıyor.”

    Tarafların arasındaki siyasi diyaloğu ‘düzenli ve özlü’ olarak tanımlayan Putin, bununla birlikte iki ülkenin dünya hidrokarbon piyasasındaki çaba ve politikaların yanı sıra enerji ve barışçıl nükleer enerji alanında da işbirliği yaptığını vurguladı.

    Rusya’nın BAE ile başta uydu navigasyon ve yörüngeye uydu göndermek olmak üzere uzay alanındaki işbirliğini ileride de sürdüreceğini söyleyen Putin, turizm konusuna da değinerek BAE’nin Rus turistlerin en popüler destinasyonlarından biri olduğunu, geçen yıl turist sayısında yüzde 23’lük artış olduğunu kaydetti.

    Rus lider, “Rusya Merkez Bankası’nın değerlendirmesine göre turistlerimiz, BAE’de 1.3 milyar doları aşkın harcama yaptı, bu rakam aramızdaki ticari ciro hacmi ile karşılaştırılabilir” vurgusunu yaptı.

    Geçen şubatta uygulamaya konulan vizesiz giriş sisteminin bu sürece büyük katkısı olduğuna dikkat çeken Putin, Rusya’nın BAE ile bu alanda çalışmalarına devam etme niyetinde olduğunun altını çizdi.

    Etiketler:
    Turizm, Uzay, Enerji, Birleşik Arap Emirlikleri, Vladimir Putin
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