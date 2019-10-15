Putin BAE’de: Enerji, uzay ve turizm konuları ele alındı

Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin, Abu Dabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutan Yardımcısı Prens Muhammed bin Zayid el Nehyan ile bir araya geldi.
Tarafların arasındaki siyasi diyaloğu ‘düzenli ve özlü’ olarak tanımlayan Putin, bununla birlikte iki ülkenin dünya hidrokarbon piyasasındaki çaba ve politikaların yanı sıra enerji ve barışçıl nükleer enerji alanında da işbirliği yaptığını vurguladı.
Rusya’nın BAE ile başta uydu navigasyon ve yörüngeye uydu göndermek olmak üzere uzay alanındaki işbirliğini ileride de sürdüreceğini söyleyen Putin, turizm konusuna da değinerek BAE’nin Rus turistlerin en popüler destinasyonlarından biri olduğunu, geçen yıl turist sayısında yüzde 23’lük artış olduğunu kaydetti.
Rus lider, “Rusya Merkez Bankası’nın değerlendirmesine göre turistlerimiz, BAE’de 1.3 milyar doları aşkın harcama yaptı, bu rakam aramızdaki ticari ciro hacmi ile karşılaştırılabilir” vurgusunu yaptı.
Geçen şubatta uygulamaya konulan vizesiz giriş sisteminin bu sürece büyük katkısı olduğuna dikkat çeken Putin, Rusya’nın BAE ile bu alanda çalışmalarına devam etme niyetinde olduğunun altını çizdi.
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