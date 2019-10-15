Putin, Abu Dabi Veliaht Prensi’ne aksungur hediye etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el Nehyan’a Kamçatka aksungurunu hediye etti.

Karşılığında Veliaht Prens, Rus liderine, Abu Dabi’deki Beyaz Kale veya Eski Kale olarak da bilinen Qasr al-Hosn’un maketini sundu.

Putin, BAE ziyareti öncesinde gittiği Suudi Arabistan’da Kral Selman bin Abdülaziz’e de aksungur hediye etmişti.

Rus ornitolog Dr. Yevgeniy Lobkov, Sputnik’e açıklamasında, aksungurun, avcılıkta kullanılan kuşlar arasında elit olarak gösterildiğini söyledi. Aksungurun, kolay eğitilen ve avda etkili olan güzel ve akıllı kuş olduğunu belirten bilim insanı, Kamçatka aksungurun özelliğinin, kar beyazı renge sahip olması. Lobkov, aksungurların Rusya’da eski zamanlardan beri “çarların hediyesi” olarak adlandırıldığını da sözlerine ekledi.