'Rusya ile Suriye, yabancı askerlerin Fırat'ın doğusundan güvenli tahliyesi için tedbirler aldı'

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksey Bakin, Rusya ve Suriye'nin, yabancı askerlerin Fırat'ın doğusundan güvenli çıkışı için gereken tedbirler aldığını belirterek, "ABD'lilerin tahliyesi devam ediyor" dedi.

Bakin, bugünkü basın toplantısında, "ABD ordu birliklerinin Suriye’nin kuzeydoğu bölgelerinden tahliyesi devam ediyor. ABD askerleri, Halep bölgesinin Menbiç ilçesindeki Dadat ve Um Mital yerleşimlerindeki üslerini terk etti ve Suriye-Irak sınırı yönünde gitti. Suriye yönetimi ve Rusya komutanlığı, yabancı ülkelerin askerlerinin güvenli çıkışı için gereken tedbirler alıyor" ifadelerini kullandı.

Suriye hükümetinin, Halep bölgesinin Menbiç ilçesini kontrol altına aldığını dile getiren Rus komutan, ayrıca Rakka bölgesindeki Tabka ve Haseke bölgesindeki Ayn İsa, Kamışlı ve Haseke şehirlerinin de Suriye ordusunun kontrolüne geçtiğini ifade etti.

Rakka şehri ile Deyrezzor bölgesinin bazı yerleşimlerinde yerel sakinlerin yabancı işgale karşı ve Şam ile birleşmeye destek amaçlı gösterilerin yapıldığını anlatan Bakin, "ABD ordusu ve uluslararası koalisyondan müttefiklerinin kontrolündeki bölgelerin sakinlerini, yabancı askerlere ve müttefik oluşumların üyelerine karşı saldırgan eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" diye ekledi.