‘ABD koalisyonu askerlerini çektikten sonra Suriye-Türkiye sınırındaki üssünü imha etti’

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Ayn el-Arap (Kobani) bölgesinde Türkiye sınırına yakın bir konumda bulunan üssü, oradaki askerlerini çektikten sonra imha ettiği belirtilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

“ABD’nin yasadışı koalisyonu, Halep eyaletinin kuzeydoğusundaki Ayn el-Arap’ta bulunan Harab Eşek üssünden güçlerini çektikten sonra orayı imha etti.”

Daha önce El Mayadin televizyonu, ABD’li askerlerin Türkiye sınırına yakının bir konumda olan Ayn el-Arap (Kobani) kentinin yakınındaki askeri üssü terk ettiklerini duyurmuştu.

Şam yönetimi ile Kürt güçler arasında Suriye’nin kuzeyindeki bazı bölgelerin hükümet güçlerine teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmasının ardından bölgeden çekilen ABD’li askerler Tabka, Ayn İssa ve Menbiç’teki üslerini terk etmişti.