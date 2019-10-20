Rusya: Suriye’de militanlar 18 kez ateş açtı

Bakin, “19 Ekim’de kesinleşen verilere göre 18 ateş açma olayı tespit edildi. Yasadışı silahlı oluşumlarda yer alan militanlar Halep’te Sabikiye, Makanis-ed-Duvayri, Lazkiye’de Kalaz-Tahtani, Çekurcak, Cancik, Nahşebba, Kermel, Saraf, İdlib’de Zaytuna, Salihiye, Muka, Habit, Han Şeyhun, Kafraya yerleşimlerine, Hama’da ise Dar-Hardata yerleşimine ateş açtı” diye konuştu.
Bugün itibarıyla Suriye’de 907 eğitim ve 206 sağlık kurumunun, ayrıca 35 bin 524 konutun yenilendiğine dikkat çeken Bakin, 1.096.6 kilometrelik otoyol onarımının yapıldığını vurguladı.
Tümgeneral Bakin, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin yasadışı silahlı örgütlerin komutanlarına silahlı provokasyonlardan vazgeçme ve kontrollerindeki bölgelerde barışçıl çözüm yoluna girme çağrısında bulunduğunu sözlerine ekledi.
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