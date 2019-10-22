Lübnan hükümeti reform paketini uygulamaya başladı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler üzerine Bakanlar Kurulunun dün itibarıyla aldığı ekonomik reform kararlarının tüm kamu kurumlarında uygulanmaya başladığı belirtildi.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğince, tüm bakanlık ile kamu kurum ve birimlerine genelgeler gönderilerek yatırım amaçlı yeni herhangi bir harcama yapılmaması talebinde bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, gerekli durumlarda kamu malından yapılacak yatırım odaklı harcamaların ise Bakanlar Kurulu'nun onayını gerektirdiği kaydedildi.

Bu kapsamda ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe fazlalıklarının aylık olarak devlet hazinesine aktarılması talep edildi.

Lübnan Başbakanı Hariri, dün yaptığı açıklamada, '2020 yılına ait bütçenin hiçbir vergi içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığı'nı belirtmişti.

© REUTERS / AZIZ TAHER Protestoların birleştirdiği Lübnanlılar, pazar günü de ülke çapında sokaklara döküldü

Hükümetin söz konusu reform paketine rağmen ülke genelinde süren hükümet karşıtı protestolar, yolların sık sık trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım başta olmak üzere kamu ve özel sektör hizmetlerini aksatıyor.

Lübnan Bankalar Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, gösteriler nedeniyle 2 gündür hizmet veremeyen bankaların yarın da kapalı olacağı kaydedildi.

EKMEK KRİZİNE ÖNLEM ÇAĞRISI

Öte yandan Lübnan Fırıncılar Sendikası Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, protestolar sebebiyle bazı bölgelerdeki fırınların un bulmakta zorlandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin tüm bölgelerini kapsayacak ekmek krizi patlak vermeden önce fırınlara un ulaştırılması konusunda orduya çağrıda bulunuldu.