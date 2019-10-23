Rus askeri polisi, TSK ile Suriye ordusunun temas hatlarından birinde devriyeye başladı

Rus askeri polisinin, Suriye'deki Kürt güçlerin geri çekilmesiyle bu ay içerisinde Suriye ordusunun denetimine geçen Menbiç'in kuzeydoğusunda devriye gezmeye başladığı belirtildi. Söz konusu bölge, TSK ile Suriye ordusu arasında oluşan temas hattında yer alıyor.

Rus askeri polisi yetkilisinin açıklamalarına göre devriye rotası, Fırat Nehri’nin yakınlarında yer alan Sayur Çayı'ndaki Keyrat’a kadar olan birkaç kilometrelik alan olarak belirlendi. Söz konusu koridorda on gün öncesine dek devriye gezen ABD askerleri, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası Irak sınırına doğru çekilerek bölgeyi terk etmişti.

Sayur Çayı, Türk ordusu ve destekledikleri silahlı muhalifler ile Suriye ordusu arasındaki temas hatlarından birisinin üstünde bulunuyor. Söz konusu temas hattı, Türkiye ile desteklediği güçlerin Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde lllenbiç'in hemen kuzeyinde konuşlanması ve Suriye ordusunun da Kürt güçler ile vardığı anlaşma doğrultusunda bölgeye girip denetimi ele alması neticesinde oluşmuştu.

Bunun yanında, Rus askeri polis yetkilisi, Suriye ordusunun denetiminde olan bir başka yerleşim yeri olan Karakozak'ın da devriye gezilen rotanın üstünde olduğunu belirtti. Karakozak, da Keyrat yerleşim yerinin güneydoğusunda yer alıyor.

Fırat’ın doğusundaki küçük bir köy olan Karakoçak, Suriye’nin kuzeyindeki Halep, Rakka ve Hasiçi’den geçerek Irak’ın Musul ilçesine doğru ilerleyen otoyolları sayesinde stratejik bir köprü görevi görüyor.

7 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerine Suriye’nin kuzeyinden çekilme emri vermesinin ardından 9 Ekim’de Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlere karşı harekat başlatmıştı.

17 Ekim’de, ABD ile Türkiye, Ankara’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri operasyonun 120 saat durdurulması ve Kürt güçlerinin Türkiye-Suriye sınırından 30 kilometre çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma, dün saat 22:00’da sona erdi.

Söz konusu anlaşmayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Soçi kentinde yaptığı ve yaklaşık 6.5 saat süren görüşmesinden çıkan ortak mutabakat izledi.

Söz konusu mutabakat kapsamında Suriye'deki Kürt güçlerin, 150 saat içerisinde Türkiye sınırındaki 30 kilometrelik alandan çekilmelerine karar verilmişti.

Mutabakat, Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan sınır hattına girmelerini de içeriyor. Türk ordusunun şu anda mevzilendiği Barış Pınarı Harekatı alanından ne zaman çekileceğine dairse henüz bir anlaşamaya varılmış değil. Ancak Rus ve Türk güçler operasyon alanı sınırlarının batısı ve doğusunda ortak devriye gerçekleştirecekler.