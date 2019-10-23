Kayıt
21:48 23 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

    İsrail Cumhurbaşkanı, Netanyahu başarısız olunca hükümeti kurma görevini Gantz'a verdi

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol

    İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun gerekli desteği bulamamasının ardından koalisyon hükümetini kurma yetkisini Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a verdi.

    Benyamin Netanyahu - Benny Gantz
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    Netanyahu koalisyon hükümetini kuramadı
    Rivlin, 17 Eylül'deki genel seçimleri önde tamamlayan Netanyahu'nun rakibi Gantz'ı, Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığında kabul ederek yeni koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi.

    Yasalar gereği, Mavi-Beyaz liderinin 28 gün içerisinde koalisyon görüşmelerini tamamlayarak hükümeti kurması, bu süre içerisinde hükümeti kurmayı başaramazsa görevi Cumhurbaşkanı'na iade etmesi gerekiyor.  

    Her ne kadar Gantz koalisyonu kurmak için yeterli çoğunluğun desteğini alacağı konusunda iyimser olsa da İsrailli uzmanlar, Netanyahu gibi Mavi-Beyaz liderinin de başarısız olacağını ifade ediyor. Mavi-Beyaz ve ona destek veren 2 sol partinin (İşçi Partisi, Demokratik Birlik İttifakı) milletvekili sayısı 44. Koalisyon hükümetini kurmak için 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyulduğu göz önüne alınınca Gantz'ın elinin, Netanyahu'ya oranla daha zayıf olduğu dile getiriliyor. 

    GANTZ DA BAŞARISIZ OLURSA ERKEN SEÇİM KARARI ALINABİLİR

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / POOL
    Ankara'dan Tel Aviv'e giden Pompeo, Netanyahu ile görüştü: Gündem Türkiye ile Suriye konusunda varılan anlaşma
    Gantz da Netanyahu gibi hükümeti kurmakta başarısız olursa ülkede yeniden erken seçim kararı alınabileceği belirtiliyor. 

    SAĞ PARTİLERDEN KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNE BLOK HALİNDE KATILMA KARARI

    Gantz'ın, Cumhurbaşkanlığına çıkmasından saatler önce Netanyahu ve Meclise giren 3 sağ partinin (Şas, Yemina, Birleşik Tevrat) liderleri bir araya geldi.  Yapılan görüşmede 120 sandalyeli Mecliste 55 milletvekiline sahip 4 sağ partinin koalisyon görüşmelerine blok halinde katılmasına karar verildi.

    NETANYAHU BAŞARISIZ OLMUŞTU

    Rivlin, geçen ay düzenlenen seçimde partisi Likud ikinci olsa da Meclise giren 3 sağ partinin desteğini alan Netanyahu'yu 25 Eylül'de koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirmişti.  Mavi-Beyaz ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in destek vermemesi nedeniyle Netanyahu'nun yanında yer alan milletvekili sayısı 55'te kalmıştı. Bu gelişme üzerine Netanyahu, koalisyonu kurma konusunda başarısız olmuş ve pazartesi akşamı görevini Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etmişti.

    © REUTERS / Amir Cohen
    Netanyahu: Suriye'nin Kürt bölgelerindeki Türk işgalini kınıyoruz
    İsrail'de 17 Eylül'deki seçimlerde 33 milletvekili çıkaran Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimi önde tamamladı. Mavi-Beyaz'ı 32 milletvekiliyle Netanyahu'nun partisi Likud takip ederken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise 13 milletvekili çıkararak meclisin en büyük üçüncü grubu olmayı başardı.

    Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi 9, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz ise 8 milletvekiliyle mecliste yerini aldı. Eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı ve Birleşik Tevrat Partis yedişer milletvekili çıkardı. Sol blokta yer alan İşçi Partisi 6 sandalyeye sahip olurken, eski Başbakan Ehud Barak'ın destek verdiği Demokratik Birlik İttifakı 5 milletvekiliyle meclisin en küçük grubu oldu.

    Bu yıl ikinci kez yapılan genel seçimde hiçbir parti, 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

    İlgili konular:

    İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, hükümeti kurma görevini Netanyahu'ya verdi
    İsrail'de 'koalisyon hükümeti' maratonu: İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Gantz ve Netanyahu ile görüştü
    Gantz'dan Netanyahu'ya ret: Yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya olan bir kişinin liderliğindeki hükümete katılmam
    Etiketler:
    Benny Gantz, Reuven Rivlin, Benyamin Netanyahu, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Soçi’de düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Namibya mevkidaşı Hage Geingob.
    Afrika kıtasını Soçi’de bir araya getiren Rusya-Afrika Zirvesi’nden kareler
    Karikatür
    Trump'tan Beyaz Miğferler'e 4.5 milyon dolarlık destek
    İnfografik
    Barış Pınarı Harekatı ve Suriye'nin kuzeyi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet