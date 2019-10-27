Suriye Dışişleri: DSG'nin Türkiye sınırından çekilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Daha önce DSG, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan Soçi mutabakatına uyma kararı alarak sınırdan çekilmeye başladığını bildirmişti.
Suriye hükümetinin tüm Suriyelilerin güvenliğini sağladığının altı çizilen açıklamada, "Suriye, çocuklarını kabul etmek ve Suriye toplumuna geri kazandırmaları dahil olmak üzere onlara yardım etmek için çalışacak, bu Suriyelilerin birlik ve beraberliğe geri dönmesinin yolunu açacak" denildi.
Rus ve Türk güçler ortak devriye gerçekleştirecek
Rusya ile Türkiye'nin 22 Ekim’de Soçi'de vardıkları mutabakat kapsamında Suriye'deki Kürt güçlerin, 150 saat içerisinde Türkiye sınırındaki 30 kilometrelik alandan çekilmelerine karar verilmişti.
Mutabakat, Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan sınır hattına girmelerini de içeriyor.
Türk ordusunun şu anda mevzilendiği Barış Pınarı Harekatı alanından ne zaman çekileceğine dairse henüz bir anlaşmaya varılmış değil. Ancak Rus ve Türk güçler operasyon alanı sınırlarının batısı ve doğusunda ortak devriye gerçekleştirecekler.
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