Suriye Dışişleri: DSG'nin Türkiye sınırından çekilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şam yönetiminin Rusya ile Türkiye arasında imzalanan Soçi mutabakatı çerçevesinde Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Türkiye sınırından çekilmesini memnuniyetle karşıladığı duyuruldu.

Daha önce DSG, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan Soçi mutabakatına uyma kararı alarak sınırdan çekilmeye başladığını bildirmişti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasında, "Suriye Arap Cumhuriyeti silahlı grupların Suriye hükümet ordusu ile doğrudan koordinasyon halinde Türkiye sınırından Suriye yönünde 30 kilometre derinliğe çekilmesini memnuniyetle karşılıyor. Bu çekilme, Türkiye’yi topraklarımıza yönelik acımasız saldırganlığının temel gerekçesinden yoksun bırakıyor" ifadelerine yer verildi.

Suriye hükümetinin tüm Suriyelilerin güvenliğini sağladığının altı çizilen açıklamada, "Suriye, çocuklarını kabul etmek ve Suriye toplumuna geri kazandırmaları dahil olmak üzere onlara yardım etmek için çalışacak, bu Suriyelilerin birlik ve beraberliğe geri dönmesinin yolunu açacak" denildi.

Rus ve Türk güçler ortak devriye gerçekleştirecek

Rusya ile Türkiye'nin 22 Ekim’de Soçi'de vardıkları mutabakat kapsamında Suriye'deki Kürt güçlerin, 150 saat içerisinde Türkiye sınırındaki 30 kilometrelik alandan çekilmelerine karar verilmişti.

Mutabakat, Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan sınır hattına girmelerini de içeriyor.

Türk ordusunun şu anda mevzilendiği Barış Pınarı Harekatı alanından ne zaman çekileceğine dairse henüz bir anlaşmaya varılmış değil. Ancak Rus ve Türk güçler operasyon alanı sınırlarının batısı ve doğusunda ortak devriye gerçekleştirecekler.