Kürt güçler, Ayn İsa'daki askeri üssü ve kontrol noktasını terk etti

Kürt güçlerinin Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'da konuşlu askeri üssünü ve 'Asayiş' adı verilen Kürt kolluk kuvvetlerine ait kontrol noktasını terk ettiği belirtildi.

Sputnik muhabirinin Ayn İsa'dan aktardığına göre 22 Ekim'de Soçi'de yapılan Türk-Rus mutabakatı gereği sınırdaki bölgelerden çekilen Kürt güçler, Ayn İsa'daki askeri üslerini ve 'Asayiş' adı verilen Kürt kolluk kuvvetlerine ait kontrol noktasını terk ederek güneye doğru çekildi.

Kürt güçlerin ayrıldığı üs, M4 karayolu yakınında, Ayn İsa'daki terk edilmiş sığınmacı kampının batısında yer alıyor.

Üsteki binaların bir kısmı hava bombardımanı sonucu yıkıldı.

Ayakta kalan binalarda klima ve ev gereçleriyle donatılmış personele ait odalar bulunuyor. Duvarlarında YPG ve PYD bayraklarının asılı olduğu tesiste bir de atış poligonu mevcut.

'Asayiş' adı verilen Kürt kolluk kuvvetlerine ait kontrol noktası ise M4 karayolunda, Tel Abyad sapağında yer alıyor.

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin başkanı Sergey Romanenko, Rus askeri polislerinin Kürt güçleri ve silahlarının Suriye-Türkiye sınırından 30 kilometre öteye götürülmesine yardım ettiğini belirtmişti.