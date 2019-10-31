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09:34 31 Ekim 2019
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    YPG- DSG

    DSG, Suriye'nin 'Orduya katılın' çağrısını reddetti: Önce özel statü tanınmalı

    © AP Photo / Felipe Dana
    Ortadoğu
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    Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Suriye tarafından yapılan 'Orduya katılın' çağrısını reddederek "Safların birleştirilmesi, SDG’nin özel statüsü ve yapısını tanıyan ve koruyan siyasi bir anlaşmayla başlamalı" yanıtı verildi.

    United Nations special envoy Geir Pedersen
    © AFP 2019 / Louai Beshara
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    Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Suriye yönetiminin yaptığı 'Orduya katılın' çağrısını 'önce özel statünün tanınması' şartını öne sürerek reddettiğini açıkladı. 

    Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından aktarılan gelişmeye göre DSG, 'Suriye savunmasının birleştirilmesine ve Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’deki operasyonunun püskürtülmesine yönelik çabaların takdirle karşılandığını' belirerek, Suriye ordusuna katılma konusunda başından bu yana pozisyonlarının açık olduğunu vurguladı ve "Safların birleştirilmesi, SDG’nin özel statüsü ve yapısını tanıyan ve koruyan siyasi bir anlaşmayla başlamalı" ifadelerine yer verdi. 

    Newsweek dergisinde yer alan DSG açıklamasında ayrıca, 'Birleştirme çabalarına yönelik kapsayıcı bir çerçeve olarak Suriye ordu kurumunun yeniden yapılandırılması için sağlam bir mekanizma oluşturulmasının gerektiği' belirtildi.

    'Bireylere yönelik bu dili kesinlikle reddediyoruz'

    Kendisini 'kurumsal yapıda bir askeri organizasyon' ve 'disiplinli askerler' olarak adlandıran SDG, Şam yönetimine verdiği cevapta şu ifadelere yer verdi.

    "Bireylere yönelik bu dili kesinlikle reddediyoruz; zira, ilk olarak, Suriye Savunma Bakanlığı, çabaları birleştirmeye yönelik samimi isteğin kapısını açmak için bu söylemini Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanlığı’na yönlendirmeli."

    Suriye Savunma Bakanlığı dün bir açıklamayla YPG mensuplarını orduya davet etmişti.

    Twitter
    © AFP 2019 / Josh Edelson
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    Türkiye’ye karşı ortak direniş çağrısının yer aldığı açıklamada, orduya katılmak isteyenler için gerekli düzenlemelerin yapılacağını, bugüne kadar zorunlu askerlikten kaçmış ya da yetkililer tarafından arananların da bu düzenlemelerden yararlanabileceğini belirtilmişti.

    Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye İçişleri Bakanlığı’nın da SDG'nin kurduğu polis birimi olan Kürt İç Güvenlik Kuvvetleri mensuplarına Suriye polisine katılma çağrısında bulunduğunu duyurmuştu.

    Etiketler:
    Ret, çağrı, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Suriye Ordusu (SAA), Türkiye, Suriye
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