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    İran lideri Ali Hamaney

    Hamaney: İran ile ABD'nin ihtilafı elçilik binası olayıyla değil, Musaddık'ın devrilmesiyle başladı

    © REUTERS / OFFICIAL KHAMENEI WEBSITE
    Ortadoğu
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    İran lideri Ali Hamaney, Tahran ile Washington arasındaki ihtilafın 1979'daki ABD elçilik binasının işgaliyle değil 1953'te Başbakan Muhammed Musaddık'ın devrilmesiyle başladığını söyledi.

    İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
    © REUTERS / Morteza Nikoubazl
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    Başkent Tahran'da lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Hamaney, ABD'nin Tahran Büyükelçiliğinin 4 Kasım 1972'deki işgaliyle ilgili konuştu.

    İran'ın devrim lideri Humeyni'nin 1964'te ABD'ye bağlı rejim tarafından sürgün edildiğini hatırlatan Hamaney, Washington yönetiminin bugün daha zayıf olduğunu söyleyerek, "Bazıları tarihi tahrif ederek İran ile ABD arasındaki ihtilafların elçilik işgaliyle başladığını söylüyor ancak İran'ın ABD ile ihtilafı 1953'teki darbe ile başlamıştır ve İran halkını fasid bir yönetime bağlamıştır" ifadelerini kullandı.

    ABD'nin 41 yıldır kendilerine düşmanlık yaptığını ve kendilerinin de bunun karşısında sessiz kalmadıklarını ve Washington yönetimini köşeye sıkıştırdıklarını ileri süren Hamaney, ABD'nin bir kere daha İran'a siyasi açıdan nüfuz etmesine izin vermediklerini söyledi.

    'ABD ile müzakerelerden hiçbir sonuç çıkmayacaktır'

    ABD ile müzakerelerin de hiçbir netice vermeyeceğini ve herhangi avantaj sağlamayacağını dile getiren Hamaney, "ABD ile müzakereleri sorunların çözüm yolu olarak gösterenler yüzde yüz yanlış yapmaktadır. ABD ile müzakerelerden hiçbir sonuç çıkmayacaktır. Çünkü onlar kesinlikle hiçbir imtiyaz vermeyecektir. ABD, yıllardır İran liderleriyle görüşmek için ısrar ediyor ancak İran bundan imtina ediyor. İran liderleri ABD ile müzakere yapsaydı yaptırımlar hiçbir şekilde azalmayacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için 'saf' ya da 'ABD iş birlikçisi' nitelendirmesinde bulunan Hamaney, "Nükleer anlaşmayı beyhude bir şekilde beklediğimiz gibi Avrupalıların adımlarını beklememeli ve diğer konularla zaman kaybetmemeliyiz." görüşlerini paylaştı.

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    Etiketler:
    Muhammed Musaddık, Ayetullah Ali Hamaney, ABD, İran
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