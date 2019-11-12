Suriye'deki Lübnan büyükelçiliği yakınında füze saldırısı: 2 ölü 6 yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Lübnan büyükelçiliği yakınında gerçekleşen füze saldırısında iki kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Lübnan büyükelçiliği yakınlarında bir füze saldırısı gerçekleştirildi.

Suriye devlet televizyonu tarafından aktarılan habere göre, Şam'ın Daraya bölgesinde bulunan Lübnan büyükelçiliği yakınlarında gerçekleşen füze saldırısı sonucunda 2 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildi iddia edildi.

Breaking: Syrian airdefence shoot down hostile missile over Darayya in southern #Damascus while other reports saying that unidentified explosion heard in Al-Mazza district. — Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) November 12, 2019

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