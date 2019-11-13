‘ABD ordusu Suriye’de birkaç petrol yatağını işgal etti’

Suriye’ye geçen 22 askeri araç ve 2 TIR’dan oluşan konvoyun hava desteği eşliğinde hareket ettiği aktarıldı.

Suriye petrolünün yüzde 90’ı, Fırat’ın doğusunda yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçen ekim ayında, Suriye’nin kuzeydoğusundan askerlerini çekeceklerini açıklasa da kısa bir süre sonra askerlerin bir kısmının orada kalacağını söylemişti.

Trump, amaçlarının Suriye’deki petrolü IŞİD’e karşı korumak olduğunu belirtmişti.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rath Hoffman, Suriye petrolünün satışından elde edilen gelirin ABD’ye değil DSG’ye gittiğini açıklamıştı.