İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Naftali Bennett, ülkenin güneyindeki Birussebi (Beer Şeva) kentinde yer alan Güney Bölgesi Komutanlığı'nda üst düzey askeri yetkililerle bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Netanyahu, "Teröristlerin liderleri biliyor ki onları hedef alabiliriz ve gerçekten her kim ki bize saldırırsa onu hedef alırız" dedi.

İsrail'in gerginliği tırmandırmak istemediğini öne süren Netanyahu, "Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz. Bu savaşta İsrail'in caydırıcı gücünü artıracak büyük bir başarı elde edilmiştir" diye konuştu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre Savunma Bakanı Bennett de toplantı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in önemli ve caydırıcı başarılar elde ettiğini ileri sürerek, 'daha yolun başında olduklarını' vurguladı.

Bennett, "Öyle görünüyor ki İslami Cihad, Gazze'yi şu anda yaşanandan daha büyük bir zarara uğratmak istiyor. Ancak bu onların bileceği iş" ifadelerini kullandı.