Milli Savunma Bakanlığı: El Bab saldırısının faili MİT operasyonuyla yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı: "El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li terörist, MİT'in operasyonu ile yakalandı."

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, El Bab halkının, 16 Kasım'da bombalı araçla yaptığı saldırıda çok sayıda sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan YPG'yi gösterilerle protesto ettiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca bombalı saldırıyı gerçekleştiren militanın MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandığı duyuruldu.

El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ax6jMX2Rg5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2019

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