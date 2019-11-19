Suriye’nin Moskova Büyükelçisi: Ankara, Suriye’nin kuzeyinde Türkleştirme politikasını yürütüyor

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Devlet Egemenliğini Koruma Komisyonu’nun toplantısında konuşan Haddad, “Türkiye, işgal ettiği topraklar üzerinde bayrağı göndere çekmekle yetinmedi. Türk hükümet kurumlarını açtı, Türkleştirme politikasını yürütüyor, eğitim programını değiştirdi. Sanki tüm dünyaya, ‘Dünyayı vahim savaşlardan kurtarmak için geliştirilen uluslararası hukuku görmezden gelerek başka bir bağımsız ülkenin topraklarının bir kısmını kolayca elinden alınabildiği orta çağa döndük’ diyor” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, “egemenliğine yeni tür saldırı ve iç işlerine müdahalenin” kurbanı olduğunu kaydeden Suriyeli diplomat, dış aktörlerin terör örgütlerine destek verdiğini belirterek, “Bu tür uygulamanın uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını unutan ülkeler bu gruplara askeri, politik ve finansal destek sağlıyor. Bu ülkeler sadece terörü destekleyip finanse etmedi, ayrıca yasa dışı olarak ülkemin topraklarına güçlerini sokarak, ülkenin doğusundaki topraklarda kontrolünü kurarak Suriye’nin egemenliğine saldırdı. Bu bölgede bulunan ABD, Fransa ve İngiltere ordusu, Suriye halkının doğal zenginliklerini çalıyor” dedi.