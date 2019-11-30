Süleymaniye'de IŞİD saldırısı: 2 ölü, 4 yaralı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kulaco nahiyesinde IŞİD militanları ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada güvenlik güçleri ve sivil olmak üzere 2 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı, bölgede örgüte yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, IKBY merkezli Rudaw haber sitesi, IŞİD unsurlarının bölgeye 3 havan topu attığını duyurdu.

IŞİD, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmiş, Irak güçleri, Aralık 2017'de IŞİD'in elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

IŞİD'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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