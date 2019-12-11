Libya: Türkiye'yle imzalanan mutabakat muhtırası, sınırlarımıza yönelik ihlallere verilen bir yanıt

Libya Devlet Başkanlığı Konseyi, Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasının, Yunanistan ile Mısır arasındaki benzer anlaşmaya ve diğer ülkelerin Libya'nın deniz sınırlarını ihlal etmelerine verilen bir yanıt olduğunu açıkladı.

Libya Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Amna Umm Tair, Türkiye ile Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin imzaladığı 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın' Yunanistan ile Mısır arasındaki benzer anlaşmaya ve diğer ülkelerin Libya'nın deniz sınırlarını ihlal etmelerine verilen bir yanıt olduğunu vurguladı.

Katar'da düzenlenen bir uluslararası konferans kapsamında Sputnik'e konuşan Amna Umm Tair, "Yunanistan ve Mısır, Libya'daki kaostan istifade ederek deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin tek taraflı anlaşma imzaladı ve Libya'yı bu anlaşmanın dışında bıraktı. Halbuki en başında bu anlaşmanın Trablus'u da kapsaması planlanıyordu. Özellikle Libya karasularında küstahça avlanan Yunan balıkçıların yaptığı çok sayıda ihlal dikkate alındığında, bu durum, Libya'yı deniz sınırlarını korumak için Türkiye'den yardım istemeye sevk etti" dedi.

'Dengeleri Libya lehine değiştirme girişimi'

Umm Tair, Türkiye'yle imzalanan mutabakat muhtırasının, dengeleri sınırları ihlal edilen ve çıkarları gözetilmeyen Libya lehine değiştirme girişimi olduğunun altını çizdi.

'2009'da Türkiye'yle imzaladığımız anlaşmanın neredeyse aynısı'

Libya'nın Türkiye'yle 2009 yılında benzer bir anlaşma imzaladığını ve yeni anlaşmayla arasında çok küçük bir fark bulunduğunu anımsatan Umm Tair, "O zaman hiç kimse, Libya hükümetine itiraz etmedi. Bu belgede yeni bir şey yok, aynı maddelere küçük değişikliklerle yer verildi. Ancak bugün Libya'nın içişlerine karışan Mısır da dahil birçok ülke, Libya'nın güçlü bir ülke olduğu o zamanki Kaddafi döneminde aynı şekilde hareket etme riskini almadı" dedi.

Kasım sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelmişti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalanmasıyla ilgili soru üzerine, Türkiye'nin Kıbrıs yönetimi hariç Akdeniz'de deniz yetki alanları konusunda her ülkeyle görüşmeler yapabileceğini belirtmişti.