Kerkük'te ABD askerlerinin de bulunduğu askeri üsse füze saldırısı

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal yaptığı açıklamada, IŞİD'in kentin batısında yer alan ve içinde Amerikan askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne 3 katyuşa füzesi attığını söyledi.

Kemal, IŞİD mensuplarınca kullanılan pikap araçtan atılan füzelerin can kaybına neden olmadığını ifade etti.

Iraklı yetkili, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını belirtti.

IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın IŞİD'den temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.



ABD'nin, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nün yanı sıra Irak'ta 8 askeri üssü daha bulunuyor.