İranlı bakan, Trump’ı Hitler’e benzetti: 'Takım elbiseli terörist'

Trump’ın, İran’da aralarında kültürel anıtlar dahil 52 hedef belirledikleri yönündeki açıklamasını değerlendiren Azari-Jahromi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“IŞİD gibi, Hitler gibi, Cengiz gibi! Hepsi kültürlerden nefret ediyorlardı. Trump, takım elbiseli bir terörist. Çok yakında tarihi ve kimsenin 'büyük İran ulusu ve kültürünü' yenemeyeceğini öğrenecek."

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!



They all hate cultures. Trump is a "terrorist in a suit". He will learn history very soon that NOBODY can defeat "the Great Iranian Nation & Culture".#HardRevenge#QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 5, 2020

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