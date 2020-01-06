Ruhani'den Trump'a yanıt: İran ulusunu asla tehdit etmeyin

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD Başkanı Donald Trump'ın '52 hedef' tehdidine Twitter'dan cevap verdi. Ruhani yaptığı paylaşımda "52 sayısına işaret edenlerin 290 sayısını düşünmeleri daha iyi olur. Hiçbir zaman büyük İran milletini tehdit etmeyin" dedi.

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655

Never threaten the Iranian nation. — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 6, 2020 İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımla İran'ın ABD hedeflerine saldırması halinde 'hızlı ve net' karşılık vereceklerini söylemişti. Trump "Eğer İran saldırırsa İran ve İran kültürü için 52 hedef belirledik. 52 rehineyi temsilen 52 hedefi vururuz" ifadesini kullanmıştı. 52 ve 290 ne anlama geliyor? Ruhani paylaşımında 3 Temmuz 1988’de Bender Abbas’tan Dubai’ye giderken ABD Deniz Kuvvetleri tarafından içindeki 290 kişiyle vurulan uçağa göndermede bulundu. Donald Trump ise 52 hedef açıklamasında 4 Kasım 1979 yılında işgal edilen ABD’nin Tahran Büyükelçiliğindeki 52 diplomatın 444 gün boyunca rehin tutulmasına atıfla bulunmuştu. © AP Photo / Patrick Semansky Trump: İran saldırırsa 52 rehineyi temsilen 52 hedefi vururuz 3 Temmuz 1988'de Bender Abbas-Dubai seferini yapan İran Havayollarına ait A-300 tipi Airbus yolcu uçağı, ABD savaş gemisinden fırlatılan füzenin isabet etmesi sonucu Hürmüz Boğazı'na düşmüştü. 655 sefer sayılı uçağındaki 16 mürettebat ve 66'sı çocuk 274 yolcu yaşamını yitirmişti. Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan, uçağın çatışma sırasında ve uyarı ateşine uymadığı için yanlışlıkla düşürüldüğünü öne sürmüştü. Donald Trump'ın yaptığı paylaşımdaki ifadelerin tamamı şu şekilde: "Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor."

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