Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Beled üssüne 8 füzeyle: 4 Irak askeri yaralı

Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.

Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.

ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

Beled askeri üssü, geçen hafta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ölümüne misilleme olarak gerçekleştirilen roket saldırılarının hedeflerinden biriydi.