Irak, IŞİD'in 'obez müftüsünü' yakaladı

Irak'ın Musul kentinde 6 yıl önce Hazreti Yunus Camisi'nin yıkılması için fetva veren 'IŞİD müftüsü' yakalandı. 'Müftü' kilolarından dolayı polis aracıyla değil bir kamyonetin arkasında taşındı.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Ağı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Musul'daki polis güçlerince düzenlenen operasyonda 'IŞİD müftüsü' Ebu Abdulbari kod adlı Şifa en Numa'nın kentin doğu yakasındaki Mansur Mahallesi'nde yakalandığı ifade edildi. Yaklaşık 135 kilo olduğu sanılan 'müftü' kilosu nedeniyle polis aracına sığmadığı için bir kamyonetin kasasında taşındı.

Açıklamada, Abdulbari'nin IŞİD'ın kenti elinde tuttuğu 2014-2017 yıllarında örgütün önde gelen isimleri arasında yer aldığı, örgüte biat etmeyen din adamlarının idam edilmesi ve Musul'daki Hazreti Yunus Camisi'nin yıkılması için 25 Temmuz 2014'te fetva çıkardığı kaydedildi.

Latest photos for #ISIS Mufti. He was the strongest supporter of demolishing Mosul heritage. He used to give the Friday Sermon in my neighborhood. He cheered up in the very Friday after the blowing of Prophet Jonah Mosque in the early days of their invasion.

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IŞİD, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere, Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti.

Irak güvenlik güçleri, bir dizi operasyon neticesinde, Aralık 2017'de IŞİD'ın işgalindeki tüm bölgeleri geri almıştı.