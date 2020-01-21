Bağdat'ta ABD elçiliği yakınına 3 füze düştü

Bağdat'ta Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği binası yakınlarına 3 Katyuşa füzesi düştüğü bildirildi.

Three Katusha rockets hit #Baghdad’s green zone - first in a few days. No word on casualties or damage. — jane arraf (@janearraf) January 20, 2020

Al Arabiya kanalına konuşan kaynaklar, elçilikte sirenlerin aktif edildiği bilgisini verdi.

مصادر العربية: سماع دوي صافرات إنذار من السفارة الأميركية في بغداد #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVnMqm — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 20, 2020

#Breaking



“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020

Bunun yanı sıra füze saldırılarının ardından helikopterlerin Yeşil Bölge üzerinde uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.

Military aircrafts start flying over the Green Zone in central Baghdad, after a number of rockets have landed https://t.co/aF86XDuMGB via @wakaltyaqein #Iraq pic.twitter.com/048z3qEAnt — Liveuamap MiddleEast (@lummideast) January 20, 2020

​Al Ghad kanalı, iki füzenin Bağdat'ın güneydoğusundaki Zeferaniye bölgesinden atıldığını öne sürdü.

عاجل | مراسلنا: الصاروخان انطلقا من منطقة الزعفرانية جنوب شرق #بغداد صوب المنطقة الخضراء.#العراق — قناة الغد (@AlGhadTV) January 20, 2020

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.