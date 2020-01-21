Kayıt
22:22 21 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz (solda) Doğu Kudüs turu sırasında Silvan'da 'Davut Kenti' denilen bölgeye uzaktan bakarken

    İsrail'de iktidarın da muhalefetin de vaadi aynı: Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceğiz, gelsin Trump'ın Yüzyılın Anlaşması

    © REUTERS / AMMAR AWAD
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104122/27/1041222760.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202001211041222785-israilde-iktidarin-da-muhalefetin-de-vaadi-ayni-urdun-vadisini-ilhak-edecegiz-gelsin-trumpin/

    Bir yılda üçüncü seçime gidecek İsrail'de Netanyahu'ya seçim zaferi getirmemiş vaatleri başrakibi Gantz da aynen tekrarladı.  İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'ni ilhak vaadinde bulunan Mavi-Beyaz İttifakı lideri, bugüne dek 'seçime müdahale' diye karşı çıktığı Trump'ın Yüzyılın Anlaşmasını açıklamasına da yeşil ışık yaktı.

    İsrail, rakiplerin birbirine alternatif sunmak yerine 'yok birbirimizden farkımız' mesajı verdiği bir seçime gidiyor.

    Başbakan, sağcı Likud lideri Benyamin (Bibi) Netanyahu'nun "Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak edeceğim" vaatlerinin sandık zaferine yetmemesi nedeniyle bir yıl içinde üçüncü kez seçime gidiliyor olmasına rağmen, anamuhalefet lideri de aynı vaatte bulundu.

    17 Eylül seçiminden birinci çıkan ama koalisyon hükümeti kuramayan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ilhak etmeyi vaat etti.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'başkent' tanımaktan elçilik taşımaya, Golan'ın ilhakını tanımaktan İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' ilan etmeye dek Netanyahu'ya yarayan dış politika açıklamaları da İsrail'deki siyasi kördüğümü çözmeye yetmemişti.

    Trump'ın Filistinlileri dışlayarak oluşturduğu ve 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Ortadoğu Barış Planı'nı İsrail seçim kampanyası sırasında açıklamasına bugüne dek karşı çıkmış olan Gantz, 'ABD planının açıklanması, İsrail seçimlerine müdahale' itirazından da vazgeçti. 

    Merkez sol ittifakın lideri, Trump'a planını tez zamanda açıklaması çağrısı yaptı. 

    İttifakın diğer liderleriyle birlikte Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ziyaret eden eski genelkurmay başkanı, 2 Mart seçimini kazanması halinde, Filistin toprağı olan bölgeyi İsrail'e ilhak edeceğini söyledi.

    Gelecekte yaşanabilecek herhangi bir senaryoda Ürdün Vadisi'nin İsrail'in 'doğudaki savunma kalkanı' olduğunu öne süren Gantz, şöyle konuştu:

    "Ürdün Vadisi'ni İsrail'in ayrılmaz parçası olarak görüyoruz ve seçimin ardından Ürdün Vadisi'ni egemenlik altına almak için çalışacağız. Bunu uluslararası toplumla koordineli olarak yapacağız."

    Daha önce Trump yönetimine 'Yüzyılın Anlaşmasını' 2 Mart seçiminden önce açıklamama çağrısında bulunmuş olan Gantz, bu kez şunları söyledi: 

    "Umarım Başkan Trump planını açıklamak için acele eder. Çok hafta geçti. Ortadoğuda pek çok dramatik olay yaşandı. Planın açıklanmasını dört gözle bekliyorum."

    Trump'ın damadı, başdanışmanı ve 'Yüzyılın Anlaşmasının' mimarı Jared Kushner, yarın Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gidecek. Bu vesileyle planı Netanyahu ve Gantz ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor.

    Görüşmelerde sözkonusu planın İsrail'deki seçimden önce mi yoksa sonra mı açıklanacağı konusunun ele alınacağı belirtiliyor.

    Uzmanlara göre, Gantz, bu hamleleriyle koalisyon hükümeti kurma yolunda aşırı sağcı ve aşırı dincilere göz kırparken, Trump'ın Bibi'ye verdiği desteği de kendisine yönlendirmeye çalışıyor. 

    Gantz'ın bu hamlelerinde, yolsuzluktan mahkumiyet almış olan Netanyahu'nun parlamentodan dokunulmazlık talep etme pazarlığına karşı yaptığı manevralarda rol oynuyor.

    Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın 'yüzyılın şamarı' diye nitelediği 'Yüzyılın Anlaşması', Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılmasını, Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşimlerinin varlığını sürdürmesini içerirken, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına değinmiyor ve Filistin halkı lehine herhangi bir şey içermiyor.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Öte yandan organizatörlerin başarısız olup olmadıklarını resmi olarak öğrenmeleri için 2 hafta beklemeleri gerekiyor.
    Sri Lanka'da ikiz rekoru ikizlere takıldı
    Karikatür
    Pompeo: Venezüella'da iktidar değişimi üzerinde çalışıyoruz
    İnfografik
    Putin'le Erdoğan'ın 2019 yılındaki görüşmeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet