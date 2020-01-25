İran Dışişleri Bakanı ABD ile müzakere olasılığını dışlamadı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Washington’ın Tahran’a karşı politikasını değiştirmesi ve yaptırımları kaldırması durumunda ABD ile müzakere olasılığını dışlamadığını söyledi.

Alman Spiegel dergisi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in İranlı general Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinden sonra bile Washington’un Tahran’a karşı politikasını değiştirmesi ve yaptırımları kaldırması halinde ABD ile müzakere olasılığını dışlamadığını kaydetti.

Spigel’in, Süleymani’nin öldürülmesinden sonra ABD ile müzakere olasılığını dışlayıp dışlamadığı sorusunu Zarif şöyle yanıtladı:

“İnsanların yaklaşımlarını değiştirme ve gerçeği kabul etme ihtimalini asla dışlamıyorum. Bizim için Beyaz Saray’da kimin oturduğu önemli değil, nasıl davrandıkları önemlidir. Trump yönetimi geçmişini düzeltebilir, yaptırımları kaldırabilir ve müzakere masasına geri dönebilir. Biz hala müzakere masasındayız. Masayı terk eden onlar.”

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından İran da 8 Ocak'ta Irak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı Ayn el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'yi öldürme talimatının kendisinin verdiğini açıklamıştı.