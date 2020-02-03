Suudi Arabistan, 'Yüzyılın Anlaşması' konulu İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına İran'ın katılmasına izin vermedi

Suudi Arabistan’ın, İran heyetinin Cidde’de yapılacak ve ABD’nin ‘Yüzyılın Anlaşması’ adıyla sunduğu planın ele alınacağı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına katılmasına izin vermediği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, “İİT Genel Sekreteri’nin İran’ı Cidde’deki görüşmeye davet etmiş olmasına rağmen Suudi Arabistan hükümeti, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ansari başkanlığındaki İran heyetine vize vermeyi reddetti” dendi.

Suudi Arabistan’ın, ev sahibinin net yükümlülüklerini ve İİT ilkelerini ihlal ettiğini söyleyen Musavi, “İran Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği’ne resmi protesto notası gönderiyor. Notanın içeriği ayrıca İİT üyeleri arasında yayılacak” ifadesini kullandı.

İİT’nin Cidde’deki Genel Merkezi’nde 3 Şubat günü dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı gerçekleşecek. Toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu Ortadoğu Barış Planı değerlendirilecek.