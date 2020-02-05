Rusya: Beyaz Miğferler, İdlib’de yeni kimyasal mizansen videosu çekti

Merkezin açıklamasında,’in terör yanlıları ile birlikte İdlib’de Suriye hükümet güçlerini ‘zehirli madde kullanırken’ gösteren mizansen videonun çekimlerini tamamladıkları belirtildi.

Açıklamada, “Saat 16.00 sularında Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’ne birkaç bağımsız kaynaktan ulaşan bilgiye göre bugün İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesindeki Zerba yerleşiminde Beyaz Miğferler temsilcileri, teröristlerle birlikte hükümet güçlerini sivil halka karşı ‘zehirli madde’ kullanıyormuş gibi gösteren mizansen videonun çekimlerini tamamladı” ifadelerine yer verildi.

Videoda Suriye Hava Kuvvetleri’nin bilinmeyen ‘kimyasal mühimmatla’ gerçekleştirmiş gibi gösterildiği bombalı saldırının ‘sonuçlarının sahnelendiği’ kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Çekilen görüntülerde sarı renk koyu duman içinde üzerlerinde ‘zehirlenme’ belirtileri varmış gibi gösterilen ‘insani zayiat’ olduğu tespit edildi. Şu anda sahte video, Beyaz Miğferler tarafından sosyal ağlarda ve ardından Batı ve Arap medyasında yayınlanmak üzere hazırlanmış durumda.”