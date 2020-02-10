İran’ın uzaya fırlattığı uydu yörüngeye yerleşemedi

İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu’nun (IRIB) Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre Zafer uydusunu uzaya fırlatan Simurg taşıyıcı roketi, uydunun yörüngeye yerleşmesine yetecek kadar hız kazanamadı.

Bakanlığın açıklamasında, “Taşıyıcı roket, Zafer uydusunu başarıyla uzaya fırlattı, ancak roket, uydunun yörüngeye yerleşmesine yetecek kadar hız kazanamadı” ifadelerine yer verildi.

İran geçen yılın ocak ayında da birkaç uydusunu yörüngeye ulaştıramamıştı. Öte yandan Tahran’ın bu girişimi, İran’ın uyduları fırlatmak için taşıyıcı roketleri kullanmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2231 sayılı kararına uygun olmadığını düşünen birçok Batılı ülke tarafından kınanmıştı.

ABD ve diğer bazı Batılı ülkeler, BMGK’nın 2231 sayılı kararını, İran’a füze fırlatmasını tamamen yasaklıyor şeklinde yorumluyor. Rusya ise ilgili karardaki formülde sadece buna yönelik bir çağrı yapıldığına dikkat çekmişti.