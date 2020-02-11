Lübnan'da yeni hükümet güvenoyu aldı

Başbakan Diyab, 20 üyeli yeni hükümetin geçen hafta onaylanan eylem planını bugün başkent Beyrut'ta yoğun protestoların gölgesinde parlamentoya sundu.
Öğle saatlerinde 128 milletvekilinden salt çoğunluğu oluşturan sayının tamamlanmasıyla oturuma başlayan parlamento, siyasi grupların eylem planına ilişkin görüşlerini aktarmasının ardından Diyab hükümeti için güven oylamasına geçti.
Meclis Başkanı Nebih Berri, yeni hükümetin oturuma katılan 83 milletvekilinden 63'ünün oyuyla meclisten güvenoyu aldığını duyurdu.
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