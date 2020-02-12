ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip

Jeffrey'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- Suriye ve Libya'da ortak jeostratejik amaçlarımız var. Türkiye ile yakın koordinasyon ve bilgi paylaşımı önemli.
- Türkiye insani felaketle tek başına mücadele edemez.
- Bölgede savaş olacağını düşünmüyorum.
- Türkiye'nin İdlib'deki meşru çıkarlarını destekliyoruz.
- Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip.
- Türkiye'nin rejim güçlerine karşılık vermesini anlıyoruz.
- ABD'nin Suriye'deki tavrı çelişkili değil.
- YPG, Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildi. Türkiye ile anlaşmaya uyduk.
- Suriye'de karışıklığı Rusya ve Esad yarattı.
- Suriye'de Rusya ve İran'ın farklı amaçları bulunuyor.
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