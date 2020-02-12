ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip

Suriye konusunda temaslarda bulunmak için Ankara'da bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, NTV'ye verdiği özel röportajda "Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip" dedi.

Jeffrey'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Suriye ve Libya'da ortak jeostratejik amaçlarımız var. Türkiye ile yakın koordinasyon ve bilgi paylaşımı önemli.

- Türkiye insani felaketle tek başına mücadele edemez.

- Bölgede savaş olacağını düşünmüyorum.

- Türkiye'nin İdlib'deki meşru çıkarlarını destekliyoruz.

- Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip.

- Türkiye'nin rejim güçlerine karşılık vermesini anlıyoruz.

- ABD'nin Suriye'deki tavrı çelişkili değil.

- YPG, Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildi. Türkiye ile anlaşmaya uyduk.

- Suriye'de karışıklığı Rusya ve Esad yarattı.

- Suriye'de Rusya ve İran'ın farklı amaçları bulunuyor.

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