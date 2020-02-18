‘Suriye’nin Arap Birliği’ne geri dönmesi çok yakın’

Eski Arap Birliği Genel Sekreteri ve Mısır Dışişleri Bakanı Amr Musa, Suriye’nin Arap Birliği’ne geri dönmesinin an meselesi olduğunu belirtti.

9. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Ortadoğu Konferansı kapsamında Sputnik’e konuşan Musa, “Suriye, bir Arap ülkesi olarak en kısa zamanda Arap Birliği’ndeki yerini alacak” dedi.

Arap Birliği’nin bölgedeki önemli rolünün devam ettiğini dile getiren Musa, “Yeni bölgesel ve yeni Arap ülkelerarası işbirliği sisteminin geliştirilmesi gerektiğini söylesek de şu an Arap Birliği çerçevesi içinde hareket etmek zorundayız. Çünkü halihazırda örgüt, Arap ülkeleri arasındaki diyalog için tek platform” ifadelerini kullandı.

Örgütün, Arap ülkelerinin yaşadığı krizlerin çözümünde anahtar rol oynayabileceğini söyleyen Musa, “Bunu, doğrudan aracı veya bölgedeki krizlerin çözümüne ilgi duyan diğer büyük dış aktörlerin partneri olarak yapabilir” diye ekledi.