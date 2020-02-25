Lübnan'dan koronavirüs görülen ülkelerle uçuşları kısıtlama kararı

Lübnan Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınabilecek önlemleri değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Aun başkanlığında toplandı.
Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, toplantının ardından başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına yaptığı açıklamada, salgının görüldüğü ülkelere dini seyahat uçuşlarını durdurma kararı alındığını belirtti.
Sağlık Bakanlığının, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs salgınını önleme önerisiyle uyumlu uluslararası standartlara bağlı kalmaya önem verdiğini aktaran Abdussamed, Lübnan ile salgının görüldüğü ülkeler arasındaki uçuşlara sınırlama getirileceğini ifade etti.
Abdussamed, önümüzdeki günlerde Beyrut'ta yer alan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndaki önlemleri artıracaklarını dile getirdi.
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, geçen hafta İran'ın Kum kentinden gelen bir yolcuda Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.
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